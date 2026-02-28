Şarkıcı Edis’e önce gözaltı sonra Adlı Tıp
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü'nün yurt dışında olduğu tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında "Uyuşturucu kullanmak" suçundan soruşturmaya eklenmişti. Şarkıcı Edis Görgülü'nün aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Edis İstanbul'a dönüş yapmasıyla birlikte havalimanında gözaltına alındı. Uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Edis, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.