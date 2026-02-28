Şiddete dayalı siyaset dönemi kapandı

Devletin bir irade beyanı olarak ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir merhale daha gerçekleşti. Öcalan, bir yıl önce bir mesaj yayınlamış ve terör örgütü PKK'ya "örgütü feshedip silah bırakma" çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya uyan terör örgütü, kendini feshetme kararı almış ve silahları bırakmaya başlamıştı. Abdullah Öcalan, PKK'ya "silah bırakma ve fesih" çağrısı yaptığı 27 Şubat'ın ilk yıldönümünde yeni bir mesaj yayınladı. Öcalan, şiddete dayalı siyaset döneminin kapandığını belirtti ve "Kürt'süz Türk, Türk'süz Kürt olmaz. Şimdi pozitif inşa dönemi" dedi.

TEŞEKKÜRLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür eden Öcalan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:

CUMHURİYET İLE ZİHNEN BARIŞMA: Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıdır.

POZİTİF İNŞA AŞAMASINA GEÇMELİYİZ: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

TÜRK'SÜZ KÜRTKÜRT'SÜZ TÜRK OLMAZ: Kürt'süz Türk, Türk'süz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve demokratik cumhuriyet talebidir.

KARDEŞLİK ENGELLERİNİ KALDIRIYORUZ: Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz.

BAŞLANGIÇ KADAR ÖNEMLİ: Demokratik entegrasyon en az cumhuriyetin başlangıcı kadar önemlidir. Temelinde demokratik toplum modeli vardır. Demokratik entegrasyona geçiş, barış yasalarını gerekli kılar. Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır.

TÜM ORTADOĞU'YA ÇAĞRI: Çağrımız sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma amacını taşıyor.

DAHA ÖNCE AYRI ULUS VE FEDERASYON YOK DEMİŞTİ

ÖCALAN geçen yılki mesajında, gelinen tarihsel süreçte terör örgütünün kendisini feshedip silah bırakması gerektiğini belirtmişti. Öcalan, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" diyerek federasyon ve ayrı devlet beklentileri olmadığının altını çizmişti.