Şike iddianameleri hazır Fener maçına 411 kez bahis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda bahis ve şike" soruşturmasında iddianameler hazırlandı. Tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da arasında bulunduğu 34 şüpheli hakkında "şike ve teşvik primi" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlendi. Fenerbahçeli futbolcu Yandaş ve Ersin Dikmen hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İki ismin "Şike ve teşvik primi" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisleri isteniyor.

Yandaş'ın 2017 – 2019 yılları arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisinin olduğu ancak bahislerin geçmiş yıllar olması nedeniyle içeriklerinin görünmediği iddianamede yer aldı. Yandaş'ın 2019 yılından itibaren ise şüpheli Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının tespit edildi. Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı 2021-2025 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe'nin maçları da dahil olmak üzere 11 bin 455 kez bahis kuponunu oluşturduğu belirtildi. Yasal bahis sitelerinden gelen yazılara göre; Yandaş ve Dikmen ikilisi Fenerbahçe'nin lehine ve aleyhine olmak üzere tam 411 adet kupon yaptığı belirlendi.

BAHİS SİTESİNE ÜYE

Galatasaray'lı Metehan Baltacı'nın da şike ve teşvik primi" ve "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 gün güne kadar hapsi istendi. Yasal bahis sitelerine üyelik kaydının olduğu belirlenen Baltacı'nın 19 Mart 2021'de Galatasaray stadında Galatasaray - Rizespor maçına 'toplam gol 2,5 üst' şeklinde bahis yaptığı ortaya çıktı. Aynı şekilde 17 Nisan 2021 tarihinde oynanan Göztepe- Galatasaray maçına 'toplam gol 2,5 üst' şeklinde bahis yaptığı tespit edildi.