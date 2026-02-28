SON DAKİKA | ANKA'nın 'İncirlik Üssü' görüntülerine soruşturma
Son dakika... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanması üzerine harekete geçti. ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.
Son dakika haberi! Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.
Üssün güvenliğine ilişkin hassasiyetler kapsamında yayın içeriği incelemeye alındı.