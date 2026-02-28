SON DAKİKA | ANKA'nın 'İncirlik Üssü' görüntülerine soruşturma

Son dakika... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanması üzerine harekete geçti. ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

SON DAKİKA | ANKA’nın ’İncirlik Üssü’ görüntülerine soruşturma
SENA UYANER

Son dakika haberi! Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

Üssün güvenliğine ilişkin hassasiyetler kapsamında yayın içeriği incelemeye alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý