SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... ABD-İsrail ile İran arasındaki sıcak savaş sürerken bir yandan da önemli diplomasi trafiği yürütülüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasına göre, Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran'daki savaş başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.