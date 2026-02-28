SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasına göre, Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran'daki savaş başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.