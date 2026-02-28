SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "İran'a saldırıları esefle karşılıyoruz"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"İftarımız ve iftarınız hayırlı olsun. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin.

Belediyelerimiz her zamankinden daha fazla programlara yoğunluk veriyor. Kimseyi ayırmadan genç yaşlı demeden muhabbetimizi güçlendiriyor birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz.

Ramazan ayında gönül ve kültür coğrafyamızdaki dostlarımızı unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan ise Körfez'deki olaylar malumunuz.

Gazze başta olmak üzere Ramazan'ı buruk geçiren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Milletimizin her bir ferdirden paylaşma ayı olan ramazan ayında mazlum kardeşlerimizi hem dualarında hemde yardım çalışmalarında unutmamalarını ifade ediyorum.

"Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için netice alamadık. Kardeş İran halkına yapılan saldırıları esefle karşılıyoruz. Füze ve dron saldırılarını kabul edilemez olarak buluyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız"

Bugün ayrıca 28 şubat müdahelesinin 29. yıl dönümü. Tarihimize kara leke olarak geçen Postmodern darbenin üzerinden tam 29 yıl geçti."

