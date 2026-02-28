Tekin İstanbul’da devam edecek

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dosyanın bir sonraki duruşmasını 15 Mayıs 2026 tarihine erteledi. Ayrıca, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. Mahkeme, dosyanın bir sonraki duruşmasını 15 Mayıs 2026 tarihine erteledi.