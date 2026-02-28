Teknoloji yıldızları

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te Türkiye derecesi elde eden şampiyon takımlar ile "Benim de Bir Fikrim Var" etkinliğinde başarı gösteren 195 öğrenci Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Vali Hasan Şıldak, kentin teknoloji ve inovasyon yolculuğuna katkı sunan gençler ve danışman öğretmenlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti. Törende, Şanlıurfa'yı ulusal alanda başarıyla temsil eden üç takımın elde ettiği dereceler büyük alkış aldı. GençSTEM Takımı Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması'nda Türkiye ikincisi olurken, CodGirl Takımı Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti. Cominks Takımı ise Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

195 ÖĞRENCİYE MOTİVASYON ÖDÜLÜ

Programda yalnızca dereceye giren takımlar değil, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Benim de Bir Fikrim Var" etkinliğinde özgün projeleriyle öne çıkan 195 öğrenci de unutulmadı. Öğrenciler ödüllerini Vali Şıldak'ın elinden alırken, genç mucitler için tören önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Törende konuşan Vali Şıldak, bu yıl Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 için hazırlıkların güçlü şekilde sürdüğünü belirterek başvuru sayısında tarihi bir artış yaşandığını açıkladı. Vali Şıldak, yarışmalara yapılan başvuruların ilk kez 26 binin üzerine çıktığını vurgulayarak tüm takımlara başarılar diledi ve gençlerin büyük hedeflere azimle hazırlanmasını istedi.