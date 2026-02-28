Türkiye artık oyun kurucu konumuna geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı toplantısına telefonla bağlanarak "Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi Bakan olarak açıklamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum." dedi. Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada Bakan Gürlek'in telefonundan parti mensuplarına hitap etti. Erdoğan şunları söyledi: "Böyle bir anlamlı programda sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi Bakan olarak açıklamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'imizi ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun." Bakan Akın Gürlek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitapları için teşekkür etti.

NEVŞEHİR'İN EN BÜYÜK SORUNU

Bakan Gürlek de toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi: "Nevşehir'in en büyük sorunu çevre yolu sorunu. Bu konuda dün Ulaştırma Bakanımızla görüştük. İnşallah bu ay sonra ihale açıklanacak. Kısa sürede de ihaleye başlanacak. İnşallah çevre yolu sorunu çözülecek." Bakan Gürlek, Acıgöl'den gelen talepler doğrultusunda adliye binasının açılmasını planladıklarını belirtti. AK Parti iktidarının 23 yılda ülkeyi daha da ileriye taşıdığını ve yaşanan bu gelişmelerin yeni anayasayla taçlandırılması gerektiğini belirten Gürlek, "Türkiye artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni Anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Biz bir olursak, beraber olursak, kardeşlik hukukunda aynı yolda yürürsek tüm Türkiye olarak başaramayacağımız bir şey yok" diye konuştu. -