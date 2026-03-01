Ara tatiller yaz tatiline eklenecek

İkinci ara tatil tarihi yaklaşırken yeni yılda ara tatilin kalkacağı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında, ara tatile yönelik tartışmalara yanıt verdi. Yasal olarak okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini belirten Bakan Tekin, " Okullarımızda öğretmenlerimiz yazları 2 ay tatil yapıyor. Milli ve dini bayramları eklediğimizde bazen takvim olarak sorun yaşayabiliyoruz. Tatiller denk geldiği zaman iş günü sayısını tamamlayamıyoruz. Burada yapacağımız şu: Okulların açılışını eylül ayında öteleyebiliriz. Sadece tatillerde düzenleme yapıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da tatiller de eksilmeyecek. Yapacağımız, ara tatilleri yaz tatiline eklemek" şeklinde konuştu.

YABANCI OKULLAR

Heybeliada Ruhban Okulları'nın açılmasına yönelik tartışmalara da dikkat çeken Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Heybeliada, dünyada bilhassa Hıristiyan camiası tarafından çok önemli bir yapı. Şu anda ruhban okulu kapalı ama öğrencisi olmayan bir lise, hukuken açık. Bizden izin almadan Türk vatandaşlarının devam edemeyeceği okullar var. Bu okullar ile ilgili adımlar attık. Türk çocuklarının Fransa'da ders alabilmesini kazanalım, siz de bu okulları kazanın dedik ve şu an çalışmalar sürüyor."