Beyazıt’ta anlamlı eser

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetleri ve verilen mücadeleyi unutmamak adına sembolik bir çalışmaya imza attı. Dönemin hafızasını tazeleyen başörtülerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eser, Beyazıt Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Sessizce direnenlerin hikâyesi, bugün meydanlarda yankı oluyor" dedi.