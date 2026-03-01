Demokrasi mücadelemiz devam edecek

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

28 Şubat postmodern darbesinin 29. yılında 81 ilde eşzamanlı açıklama yapan AK Parti, süreci millet iradesine ve toplumsal değerlere yönelmiş planlı bir darbe olarak nitelendirdi. İstanbul'daki açıklamada darbeci ve vesayetçi anlayışla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "28 Şubat neyse 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz da odur" denildi. İstanbul'daki programda, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan metin kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamayı AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, partililer ve komisyon üyeleriyle birlikte okudu. AK Parti, iktidarları döneminde vesayet mekanizmalarının tasfiye edildiğini ve milli iradenin yeniden güçlendirildiği belirterek "Türkiye'nin demokrasi standardı yükseltildi. Son dönemde başörtüsü ve yerel kıyafetlere yönelik bazı tutumlar 28 Şubat zihniyetini hatırlatıyor. Bu anlayış tamamen ortadan kalkmadı. Demokrasi mücedelemiz sürecek" denildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekilerek darbeci zihniyet karşısında kararlı duruşun süreceği belirtildi. Bu mücadelenin bir demokrasi ve hak mücadelesi olduğu ifade edilirken, "Büyük ve güçlü Türkiye" idealine ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yönelik engellerin milletle birlikte aşılacağı kaydedildi.