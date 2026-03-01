İsrail süreci zehirledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen "İl Teşkilatı İftar Programı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmasına katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek başlayan Erdoğan özetle şunları söyledi.

AK Parti olarak, teşkilatlarımızdan mahalle temsilcilerimize kadar iftar programlarında milletimizle bir arada oluyoruz. Kimseyi ayırmadan, genç yaşlı demeden insanımızın derdiyle dertleniyor, muhabbetle kenetleniyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. İstanbul teşkilatımızın da tam kadro sahada olduğunu, Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla idrak etme gayreti içinde bulunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Teşkilatımızın yaptığı güzel çalışmalardan ve örnek faaliyetlerden ötürü her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de elbette unutmuyoruz. Ne yazık ki bir taraftan Pakistan- Afganistan bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Türkiye Diyanet Vakfımız, Kızılay'ımız ve ülkemizin yüz akı olan insani yardım kuruluşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor, ülkemizin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Gazze'de, Sudan'da, Somali'de, Arakan'da ve daha pek çok yerde milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında hamdolsun Türkiye için dualar ediliyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde Ramazan'ı buruk bir kalple karşılayan tüm kardeşlerimize milletim adına dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Bunca acının, yaşanan bunca zorluğun; zulme, zalime ve mihnete karşı verilen bu kahramanca mücadelenin er ya da geç kalıcı bir zaferle taçlanacağına yürekten inanıyorum.

HUZUR VE BARIŞ HAKİM OLMALI

Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrar ortamının hâkim olması için çalışırken, komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla, müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. Bu süre içerisinde Sayın Trump'la ve diğer muhataplarımızla temaslar yürütüldü. Bölgemizdeki başka ülkeler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptı. Ancak hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında, dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve aklıselim hâkim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Buna izin verilmemelidir. Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kan akmaması ve bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Önce ateşkesin tesisi ardından müzakerelere dönülmesi için çabalarımızı artıracağız.

Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından zaten bir sorunumuz yoktur. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen bir politikayla inşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz. Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi, ardından da müzakere masasına dönüş için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız. Bu zor günleri aşana kadar devlet ve millet olarak bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz.

ESKİYE DÖNÜŞ OLMAYACAK

BUGÜN (dün) Türk siyasi tarihinin en kara günlerinden 28 Şubat müdahalesinin 29'uncu yıl dönümü. Postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat müdahalesi, 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün yeni bir halkasıdır. Aynı halk düşmanı zihniyetin, aynı ideolojinin eseridir. 28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmış, hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel anlamda ciddi travmalara yol açmıştır. 28 Şubat Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattı. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının hayatında travmatik izler bırakmıştır. Katsayı uygulaması ve 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasıyla imam hatipler ve meslek liselerinin önü kesilmiştir.

Gerçekten çok meşakkatli, çok sancılı bir dönem yaşadık. "Bin yıl sürecek" denilen karanlık günlerden geçtik. Partilerimizi kapatarak "Bize siyaset yapamazsınız" dediler. "Muhtar bile olamazsınız" dediler. Önümüze duvarlar ördüler. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik, saldırıları tek tek bertaraf ettik. 28 Şubat döneminde işinden atılan veya istifaya zorlanan kardeşlerimizin haklarını kendilerine iade ettik. Başörtüsüne yönelik keyfi uygulamalara ve anlamsız yasaklara son verdik. En son 15 Temmuz'da ve sonrasında, milletimizin en büyük desteğiyle bu vesayet odaklarının önünü kestik. Türkiye'nin kaptan köşkünde olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle, eskiye dönüşe kimsenin gücü yetmeyecektir.

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan iftar programının ardından Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.