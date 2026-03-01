MHP lideri Bahçeli: İran’a saldırılar haksız ve hukuksuz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programının birliklerine, dirliklerine ve manevi esenliklerine vesile olmasını dileyen Bahçeli, İran'a düzenlenen ABD-İsrail saldırısını da değerlendirdi. "Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD'nin İran'a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı" diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara yönelik İran'ın misillemesi farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı. İran'la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABDİsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum, Tahran'ın, İsfahan'ın, Kum'un ve Kerec'in vurulması, sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır."