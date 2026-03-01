Milli iradeye pranga vuranlara fırsat vermeyiz

28 Şubat darbesinin 29'uncu yılında mesajlar yayımlandı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz her türlü darbe girişimine karşı durarak, geleceği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hak ettiği karşılığı bulmuştur.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 28 Şubat'ta yaşanan zulümleri unutmadık, unutturmayacağız. Milli iradeye pranga vurmak isteyen vesayetçi zihniyete hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat, birkaç yıl içinde, planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu.

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas: 28 Şubat'ı hatırlamak demek demokratik refleksi diri tutmaktır. Adalet, yalnızca hatırlamak değil; tekrarını imkânsız kılacak güvenceleri inşa etmektir.