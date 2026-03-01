Tanju Özcan gözaltında: Burs kılıfıyla haraç istedi

Tanju Özcan hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında Özcan'ın da bulunduğu 13 şüphelinin kentte faaliyet gösteren zincir marketleri yüksek bedelli reklam sözleşmesine zorladığı tespit edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikâp soruşturmasında, market temsilcilerinin Bolu Bel. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile reklam anlaşması yapmaya mecbur bırakıldığı, kabul etmeyenlere zabıta denetimi yoluyla baskı kurulduğu belirlendi. Özcan'ın görüşmelerde "Biz bu bedeli alacağız.

Ya seve seve ya da s... s... vereceksiniz" dediği öne sürüldü.

2024 Mayıs-Haziran döneminde yapılan denetimlerde tutanaklar tutuldu. Baskılar sonrası BİM, CarrefourSA, Nuhmar ve Avantaj Market sözleşme imzaladı. A101 ve ŞOK Marketler ise reddetti; bu iki markete idari para cezası kesildi ve 5 gün ticaretten men kararı uygulandı.

Geçtiğimiz cumartesi sabahı düzenlenen şafak operasyonunda Özcan dahil 13 kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Ergün Temel ve Hakan Yılmaz da yer aldı.

RÜŞVETİ AÇIKLAMADI BURS YALANINA SIĞINDI

SORUŞTURMA irtikâp ve zorla tahsil iddiasına dayanmasına rağmen Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Binlerce öğrenciye burs verdiğim için gözaltına alındım" açıklaması yaptı. Açıklama, rüşvet iddiasını görmezden gelen bir manipülasyon olarak değerlendirildi. CHP lideri Özgür Özel de rüşvet iddiasına değinmeyerek operasyonu siyasi zemine çekmeye çalıştı.