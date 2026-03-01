Türk Savunma Sanayii Fuarı TCG Anadolu’da

Steadfast Dart 2026 kapsamında Rotterdam Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayii Fuarı düzenlendi. 26 Şubat'ta Wilhelminakade'ye konuşlanan 232 metrelik gemideki etkinliğe Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve askeri yetkili katıldı.

Bilican, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli üretim oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirterek, ülkenin NATO içinde ve küresel ölçekte önemli bir teknoloji ortağı haline geldiğini vurguladı.

Büyükelçi Yazgan ise yaklaşık 30 yıl sonra bir Türk savaş gemisinin Hollanda'yı ziyaret ettiğini ifade ederek dayanışma ve güçlü ortaklık mesajı verdi. Tatbikata TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis de katılırken, 11 ülkeden 10 bini aşkın personel yer aldı. AA