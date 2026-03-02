168 imzacının ilk ifadeleri ortaya çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan başlatılan ve 168 imzacıyı kapsayan 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye ilişkin soruşturmada Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, TMMOB yöneticisi Bülent Tatlı, Sol Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı'nın ifadesi alındı. Soruşturmaya konu bildiride, 'Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir' ifadelerinin yer aldığı biliniyor. İfadeleri alınan Ali Onat Çetin, Bülent Tatlı, İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı, bildiriyi anayasal laiklik ilkesine sahip çıkma amacıyla imzaladıklarını belirtti. Dört ismin ifadelerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise bildirinin hazırlanma ve organizasyon sürecine ilişkin sorulara verdikleri belirsiz yanıtlar oldu.