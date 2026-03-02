Anadolu’nun kalbine lojistik üssü

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez Kayseri'de hayata geçirilecek Uluslararası Arama- Kurtarma Lojistik Üssü'nün, ülke genelindeki afetlere hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla kritik bir rol üstleneceği açıkladı. Bu kapsamda AFAD Başkanlığı'na tahsis edilen Kayseri eski terminal binası; ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürülecek.

HIZLI SEVKİYAT

Proje kapsamında, Kayseri Havalimanı'ndaki hem askeri hem de sivil havacılık altyapısı kullanılacak. Afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak ve 30. dakikada uçaklar havalanacak. Bu durum, afet bölgelerine ulaşımı büyük ölçüde hızlandıracak. Ayrıca Kayseri'deki AFAD Birlik Müdürlüğü ve askeri kargo uçakları, üssün operasyonel gücünü artıracak.

MODERN ALTYAPI

Uluslararası Arama- Kurtarma Lojistik Üssü, modern depolama alanları, uzman ekipler ve tam donanımlı altyapısıyla afetlere hızlı ve etkin müdahale edecek. "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" anlayışıyla gerçekleştirilen bu projeyle, ülkenin afetlere karşı daha güçlü, hızlı ve etkili bir hazırlık yapması sağlanacak.