’İrtikap’ soruşturmasında gözaltına alınmıştı…Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan'dan rezil sözler! Marketleri böyle tehdit etmiş: Ya seve seve vereceksiniz ya da...

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zincir marketler üzerinden kurduğu rüşvet çarkı deşifre oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Bolu Belediyesine yönelik başlattığı soruşturmada Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin, zincir marketleri Belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ile yüksek fiyatlar karşılığında reklam anlaşması yapmaya zorladığı tespit edildi. Belediye Başkanı Özcan'ın, zincir market temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz" dediği belirlendi. Bunun üzerine marketlerin zorunlu olarak anlaşma yaptıkları, anlaşmaya imza atmayan 2 zincir markete ise zabıta ekipleri tarafından denetim yapılarak para cezası ve ticaretten 5 gün süreyle men cezası kesildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alındı, tüm şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.