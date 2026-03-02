'İrtikap' soruşturmasında gözaltına alınmıştı…Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zincir marketler üzerinden kurduğu rüşvet çarkı deşifre oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Bolu Belediyesine yönelik başlattığı soruşturmada Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin, zincir marketleri Belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ile yüksek fiyatlar karşılığında reklam anlaşması yapmaya zorladığı tespit edilmişti... Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen ve arka giriş kapısından içeri alınan şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan'dan rezil sözler! Marketleri böyle tehdit etmiş: Ya seve seve vereceksiniz ya da...

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zincir marketler üzerinden kurduğu rüşvet çarkı deşifre oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Bolu Belediyesine yönelik başlattığı soruşturmada Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin, zincir marketleri Belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ile yüksek fiyatlar karşılığında reklam anlaşması yapmaya zorladığı tespit edildi. Belediye Başkanı Özcan'ın, zincir market temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz" dediği belirlendi. Bunun üzerine marketlerin zorunlu olarak anlaşma yaptıkları, anlaşmaya imza atmayan 2 zincir markete ise zabıta ekipleri tarafından denetim yapılarak para cezası ve ticaretten 5 gün süreyle men cezası kesildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alındı, tüm şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

"YA SEVE SEVE YA S... S... VERECEKSİNİZ" DEDİ

Market temsilcileriyle yüz yüze ve telefonda görüşme yaparak belediye şirketi üzerinden reklam sözleşmesi yapmaya zorlayan şüphelilerin, tehdit malzemesi olarak da Belediye'nin denetim yetkisini kullandıkları belirlendi. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, zincir marketlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde market yetkililerinin teklifi yüksek bularak kabul etmemesi üzerine Özcan, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz" sözleriyle tehdit etti.

ZABITAYLA TEHDİT EDİP ZORLA İMZA ATTIRDI

Market yetkililerine teklifi kabul etmeleri için 1 hafta süre veren Özcan, bu süre zarfında dönüş yapmamaları üzerine 2024 yılının Mayıs-Haziran aylarında zincir marketlerde Zabıta ekiplerine yoğun denetimler yaptırdı. Marketler hakkında tutanak tutuldu, ek süre tanındı. Kendilerini sözleşme imzalamaya zorlayan Özcan'ın baskılarına dayanamayan 4 market reklam sözleşmesini imzalamak zorunda kaldı.

İMZA ATMAYANA AĞIR CEZA

Diğer 2 market yetkilileri ise sözleşmeye imza atmayı reddetti. Bunun üzerine Zabıta ekipleri, ikinci denetim zorunlu olmasına rağmen diğer 4 markete yapılan denetimleri sona erdirerek 2 market üzerinde baskı kurmaya başladı. İdari para cezaları yazılan marketlere, 5 gün süreyle ticaretten men cezası da verildi.

SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı | Video

ŞAFAK OPERASYONUYLA ALINDILAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında cumartesi sabahı gözaltı kararı verildi. Şüpheliler Bolu Jandarma ekipleri tarafından şafak operasyonuyla gözaltına alınırken, cep telefonlarına da el konuldu. İşte gözaltına alınan isimler... Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, Belediye Şirketi Yetkilisi Ergün Temel, Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ağan, Belediye Meclis Üyesi Naim Ayhan, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan. Belediye Encümen Başkanı H. Ekrem Serin, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Sinan Pekcan.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında adli sürecin şekilleneceğini açıkladı.

Dosyada, belediye görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak belediye şirketine menfaat sağlamak amacıyla marketleri baskı altına alıp almadıkları hususu "icbar suretiyle irtikap" kapsamında değerlendiriliyor.

