CHP’li belediyenin ağaç katliamına tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sahil bandında bulunan aralarında çınar ağaçlarının da olduğu 20-30 yıllık ağaçları kesmesi kentte büyük tepkiye yol açtı. Sahilde iki farklı noktada ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşlar sosyal medyada CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösterdi. Özellikle yaz aylarında binlerce vatandaş gölgesinde serinledikleri ağaçların kesildiğini görünce, "Hani çevreciydiler? Yazık, günah!" ,"Çevreci belediye nerede?" , "Çok üzücü, kaç yıldır oradalar alerji yapmadı da şimdi mi yaptı?

Ağaçlar olmazsa nasıl nefes alacağız?" , "Taksim'de iki ağaç kesildi diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bu ağaç katliamına da sessiz kalsın görelim." , "Sahilin görüntüsü gitti. O ağaçlar kaç yılda büyüyor?" ,"Nerede doğa sevenler? Hadi çıkın yine." , "Geldiğiniz günden beri bir yararlı işiniz olmadı", "Yazın gölge oluyordu, çok üzgünüm", "Siz ağaç düşmanı, heykel meraklısısınız", "Bu budama değil resmen ağaç katliamı" şeklinde yorumlar yaptılar. Birçok yorumda yapılan işlemin budama değil doğrudan kesim olduğu, ağaçların tepe noktalarından kesildiğini belirten vatandaşlar, bunun doğaya zarar verdiğini savundu.