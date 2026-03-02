Dünya ayağa kalktı

ABD ve İsrail'in, İran'a başlattığı saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Özellikle İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası birçok ülke vatandaşı sokağa döküldü. Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

GÖSTERİLERDE 9 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı. Çatışmalarda yaralanan 32 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların arasında 2 polisin de bulunduğunu belirtildi. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.

KENDİ İÇİNDEN TEPKİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, New York'ta protesto edildi. Öte yandan Trump'a en büyük tepki kendi kitlesinden geliyor. Eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, saldırıya iğrenç diye tepki gösterdi. Demokrat kanat ise müdahalenin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Cumhuriyetçi Thomas Massie de Trump'ın 'Önce Amerika' sloganıyla çeliştiğini söylüyor. New York Times ise, 'Başkan bu savaşı neden başlattın' ifadelerini kullandı.

BU KADAR YETER SESLERİ YÜKSELİYOR

MAGA yani Make America Great Again / Amerika'yı Yeniden Harika Yap ekolü de, ABD'nin önceliklerinin hiçe sayıldığını söylüyor. 'Bu kadar yeter' sesleri yükseliyor. Demokrat Senatör Tim Kaine saldırıyı çok büyük bir hata olarak nitelendirdi.

HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARI SOKAKTA

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de, Hamaney'in öldürülmesi sebebiyle protestolar düzenlendi. ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Srinagar, Budgam ve Bandipora bölgelerinde birçok kişi sokaklara döküldü. Srinagar sokaklarında toplanan göstericiler, siyah bayraklar ve Hamaney'in fotoğraflarını taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Irak'ta da halk sokaklara dökülerek saldırılara tepki gösterdi.

ADRES: ABD KONSOLOSLUKLARI

Yunanistan'da halk sokağa döküldü. Göstericiler, 01 Mart 2026 tarihinde Atina'da, ABD Büyükelçiliği önünde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına karşı düzenlenen protesto mitingine katıldı. Göstericiler, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Saldırıların son bulması için sloganlar attı.

HALK SOKAKLARA İNDİ

❱ İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'a destek için İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen İslam Dayanışma Platformu üyeleri, eylem düzenlendi.

❱ Batman'da da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

❱ İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösteriler yapıldı. Bağdat'ın Sadr bölgesinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

AB: BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK RİSKİ ARTTI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamaney'in hayatını kaybetmesi hakkında "İran halkı için yeni bir umut doğduğu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiği" söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu. BMGenel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a askeri müdahalenin, olayların kontrol edilemez boyuta gelme tehlikesine dikkat çekti.