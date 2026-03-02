Hem iftar hem gönül sofrası

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

"NİYETİMİZ Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" mottosuyla ramazan programlarını sürdüren AK Parti'nin 81 ilde gerçekleştirdiği programlarla, ramazanın manevi iklimi aynı sofrada paylaşılıyor. AK Partili belediyelerin koordinasyonuyla Balkanlar, Suriye ve Gazze'de de her gün düzenli iftar sofraları kuruluyor. "Vefa İftarı", "Vefa Sahuru", "Komşuluk İftarı", "İftara 5 Kala", "Sahura Çeyrek Kala Pideleri" ve "İftar Buluşmaları" gibi başlıklarla yürütülen programlarla, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhu hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşatılıyor. Kalıcı konutlarına yerleşen deprmzedelerle "Yeni Evim, İlk İftarım" programları düzenleniyor. Evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler de evlerinde ziyaret ediliyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için iftar buluşmaları düzenleniyor. "Bir Fincan Muhabbet" ziyaretleriyle şehit yakınları ve gazilerin evlerine konuk olunuyor.