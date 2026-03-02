İran’dan intikam yemini

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırısı ve Tahran'ın misillemesi sonrası Ortadoğu'da uzun süredir tırmanan gerilim açık çatışmaya dönüşmüş durumda. ABD ve İsrail ortaklığında İran'a karşı düzenlenen saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinde öldürülmesi, çatışmaları daha da derinleştirdi. İran intikam yeminleri ederken ABD ise "Daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık vereceğiz" açıklamasıyla yeni tehditlerde bulundu.

TAHRAN'A YOĞUN SALDIRI

İsrail ordusu, dün de başta başkent Tahran olmak üzere Tahran'ın birçok bölgesine yoğun hava saldırısı düzenledi. Çeşitli bölgelerden patlama sesleri duyulurken bombalanan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü. Vurulan yerler arasında İran devlet televizyonu da yer alıyor. İsrail ordusu, saldırılarda İran'ın balistik füze stoklarını ve fırlatma noktalarını, ayrıca hava savunma sistemlerini hedef aldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Hamaney'e yönelik saldırısının başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı "açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız" ifadeleriyle intikam alınacağını belirtti. Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız" ifadelerini kullandı.

YÜZBİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İran'ın lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünün duyurulmasının ardından İran genelinde on binlerce kişi sokağa indi. Başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenlendi. Hamaney'in ölümünün ardından meydanlara çıkan İranlılar gözyaşı dökerken, Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ve ülke genelinde 7 günlük resmî tatil ilan edildi. Öte yandan Sosyal medyadaki görüntülerde, bazı İranlıların ise Hamaney ölümü sonrası sokaklara inerek sevinç gösterisi yaptığı görüldü.

CIA YERİNİ BELİRLEDİ İSRAİL VURDU

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda, Hamaney'in Tahran'daki ofisinin hedef alındığı ve saldırı sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. ABD basınına göre, Hamaney'in yerini CIA'nın tespit ettiği ve bilgiyi İsrail ile paylaştığı belirtildi. CIA'nın Hamaney'i aylar boyunca izlediği, öulunduğu yerler ve alışkanlıkları konusunda bilgi topladığı da kaydedildi. Tahran'ın merkezindeki liderlik yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerin toplantı yapacağını ve Hamaney'in toplantı alanında olacağı tespit edilince saldırının zamanlamasının öne çekildiği de ifade edildi. Üst düzey İranlı yetkililerin aynı noktada bulunması nedeniyle gece planlanan operasyon sabah saatlerine çekildi. Saldırıda sınırlı sayıda uçak kullanıldığı ancak uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmat tercih edildi. İsrail uçakları kalkıştan 2 saat 5 dakika sonra, Tahran saatiyle yaklaşık 09.40'ta Hamaney'in yerleşkesini füzelerle vurdu.

TRUMP: İRANLI 48 LİDER ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen saldırılarda 48 İranlı liderin öldürüldüğünü söyledi. Trump, saldırıların ardından İranlıların kendileriyle konuşmak istediklerini belirterek, "Ben de konuşmayı kabul ettim. Bunu daha önce yapmalıydılar. Son derece pratik ve yapılması kolay olan şeyi daha önce tercih etmeliydiler. Çok uzun süre beklediler. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Operasyon çok hızlı ilerliyor. Ancak operasyon 4 hafta kadar sürebilir" dedi. İran donanmasına ait 9 geminin de batırıldığını vurgulayan Trump, "Bunlardan bazıları oldukça büyük ve önemli gemiler. Geri kalanlarının da peşindeyiz" diye konuştu. ABD'li yetkililer, İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı. 1 tonluk bombalarla donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, ülkesni de istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduklarını belirtti.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Farsça yayımladığı mesajda saldırıların rejimi devirmek için tarihi bir fırsat olduğunu öne sürerek İran halkını rejimi devirmek için sokaklara çıkmaya davet etti. Netanyahu, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ, FÜZELERİN HEDEFİNDE RİYAD, DOHA, DUBAİ'DE PATLAMA SESLERİ

İran, Körfez ülkelerinde belli noktaları füzelerle vurdu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar'ın başkenti Doha'da ve Bahreyn'in başkenti Manama ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli ülkesi Dubai'de patlama sesleri duyuldu. Umman'da bir liman bombalandı. Palau bayraklı petrol tankeri Skylight, Umman açıklarında saldırıya uğradı. Saldırının ardından tankerdeki 20 kişilik mürettebatının tahliye edildi. İran'dan yapılan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Irak hava sahası 24 saat daha uçuşlara kapatıldı. BAE, İran'ın misilleme saldırılarında yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 165 balistik füze ile 541 İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu.