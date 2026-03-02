Külliye’de ramazan coşkusu devam ediyor

Başkentte Ramazan'ın kalbi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıyor. "Külliyede Ramazan" programı, ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Yüzlerce faaliyetle her yaştan ziyaretçiye hitap eden program, kültürden sanata, bilimden teknolojiye uzanan geniş içeriğiyle dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı standında, çocuklara trafik kurallarıyla ilgili önce teorik eğitim veriliyor. Ardından uygulama bisikletleri eşliğinde trafik ışıkları, levhalar ve temel kurallar deneyimlenerek öğretiliyor.

Trafik polisleri, "Ön koltuğa kim oturur?", "Anne ve baban emniyet kemerini takıyor mu?" gibi sorularla hem çocuklara hem de ailelere önemli mesajlar iletiyor. El sanatları stantlarında vakit geçiren çocuklar, bir yandan dijital deneyim alanlarında teknolojiyle tanışıyor, diğer yandan eski ramazanları hatırlatan etkinliklerle kültürel mirasla buluşuyor. Programa katılan çocuklar ise organizasyondan çok memnun olduklarını söylüyor.