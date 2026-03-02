Küresel barış için diplomasi atağı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, ardından da İran'ın Körfez ülkelerini füze ve dronlarla hedef alması son dönemde yaşanan en büyük krizin kapısını araladı. Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerilimin bu noktaya evrilmemesi için süreçte yoğun diplomatik çaba harcıyor. Ankara, krizin çatışmaya dönüştüğü 28 Şubat'tan itibaren de tansiyonu düşürmek üzere yoğun diplomatik girişim başlattı.

Dünya liderleriyle art arda görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran lideri Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle de bir mesaj yayımladı. Hamaney'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la önceki gece gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından dün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el- Cabir es-Sabah ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan, krizin çözümünde diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da muhataplarıyla görüştü. Görüşmelerde saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.