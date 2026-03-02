Parayı vermezseniz fazlasıyla çıkarırız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2024 yılında zincir market temsilcileri ile toplantı yaptı ve öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında şube başına Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) için 25 bin TL talep etti. Ödeme yapmayanlara yönelik ise "Bu parayı alacağız" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Söz konusu bedeli ödemediklerini belirten 4 büyük market zincirinin temsilcileri, bu sürecin ardından belediyenin yoğun denetimler, müşteri otoparklarının kapatılması ve sevkiyat sürelerine kısıtlama getirilmesi gibi yöntemlerle baskı uygulandığını iddia etti. Yapılan şikayetler üzerine 2 Aralık 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Ön İncelme Raporu tamamlandı. Burada yer alan ifadeler ve market temsilcilerinin beyanları Özcan'a soruldu. Başkan Özcan market temsilcileriyle toplantı yaptığını ve onları Bolu Belediyesi hizmet ana binasına çağırdığını kabul etti.

Bağışın nereye ve nasıl yapıldığı hakkında sorulara ise, "Ben BOLSEV vakfının yönetim kurulu başkanıyım. Bu marketlerin reklam ücretlerinin yatırıldığı BOLSEV vakfının iştiraki olan şirkete yatırılmaktadır. Doğrudan vakfa yatmamaktadır"dedi. BİM Bolu Temsilcisi Saffet Karadağ ifadesinde, istenen parayı ödememeleri üzerine 33 şubeleri hakkında 42 farklı eksik husus gerekçe gösterilerek işlem yapıldığını belirtti. A101 Bolu Temsilcisi Adem Keskin ise beyanında, kendi iradesi dışında zorla yardım yapmaya zorlandığını ifade etti. ŞOK Marketler Bolu Temsilcisi Aytaç Baycan da toplantıda geçen diyalogları aktararak Özcan'ın, "Bu parayı seve seve vereceksiniz. Vermezseniz, sizden fazlasıyla çıkartırım" dediğini ifade etti. CarrefourSA Bolu Temsilcisi Ahmet Gülsever, toplantıda konuşulan bağış miktarı ve sarf edilen sözlere ilişkin yazılı beyan sundu. Zarfların içindeki reklam teklif formlarında, şube başına 15 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen ücretler talep edildi. Salondaki bazı kişilerin duruma itiraz etmesi üzerine Özcan'ın "seve seve vereceksiniz" dediği iddia edildi.

DESTEK Mİ, TİCARİ REKLAM MI?

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Tanju Özcan, "Vakfa destek istedik" derken, şüpheli BOLSEV Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "Ticari reklam anlaşması yaptık" ifadelerini kullandı. Şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise "Para istemedik" diyerek iddiaları tümden reddetti.