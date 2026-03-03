Ağzındaki baklayı çıkardı

CHP, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" programı ile partinin ülkeyi yönetmeye aday kadroları ve bazı seçim vaatlerini kamuoyu ile paylaştı. Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı programa hem Genel Başkan Özel'in hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan'ın dikkat çeken çıkışları damga vurdu.

Açılış konuşmasını yapan Bülent Tezcan, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Genel başkanımızla, 'cumhurbaşkanı adaylarımızla', milletvekillerimizle, il örgütlerimizle büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı. 'Cumhurbaşkanı adaylarımız' tabiri sonrası partililerin şaşkınlıkla birbirlerine bakmaları dikkati çekti.

Bir diğer önemli çıkış ise Özel'den geldi. Konuşmasının son bölümünde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir kez daha kafa karıştıran ifadeler kullanan Özel, "Yol arkadaşlarımızın Silivri'de olması bizim de kısıtlandığımız, hareket etmeyeceğimiz, onların yolunu bekleyeceğimiz ancak o zaman yürüyüşe geçeceğimiz anlamına gelmiyor. Her birimiz bir cumhurbaşkanı adayıyız. Her birimiz bu partinin iktidara yürüyen kadrolarıyız. Ekrem Başkan'ın da umudu buradadır" dedi. Özel'in bu sözleri, İmamoğlu'nun adaylığının ciddi biçimde sorgulandığı ve yeni alternatiflerin belirlenmesine dönük güçlü bir mesaj olduğu yönünde yorumlandı.