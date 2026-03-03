İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, ziyarette Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, 112 sisteminin hız, koordinasyon ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, E-İçişleri ile tüm işlemlerin güvenli ve entegre dijital ortamda yürütülmesi, yapay zeka destekli analiz ve karar sistemleri, E-Belediye ile yerel hizmetlerde standart ve verimlilik artışı, siber güvenlik alanında kritik altyapıların korunması, veri gizliliği ve KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Açıklamada, "Dijital çağın gerekliliklerine uygun, hızlı, güvenli ve vatandaş odaklı bir kamu yönetimi anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.