İçişleri Bakanlığı: Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi

TANJU ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANDI

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan ve Yardımcı Süleyman Can sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A., BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S., belediye meclisi üyeleri H.E.S., B.Ö. ve C.G., eski Zabıta Müdürü H.Y., eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A., eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T., İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı. Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın dışındaki diğer isimler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.