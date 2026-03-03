Suça sürüklenen çocuklar için ‘risk değerlendirmesi’
Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM'ye suça sürüklenen çocukların hükümlü olması halinde çocukların ceza infaz kurumundan eğitimevine gönderilmesi öncesinde "risk değerlendirmesi" yapılması için düzenleme önerisinde bulundu. TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nun Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi inceleme ziyaretlerine katılan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, "Eğitimevine geçişte şu anda tek kriter tutukluyken hükümlü olmak. Çocuk eğer 18 yaşını doldurmadan önce hükümlü olursa yani yargılama süreci biterse mecburen eğitimevine göndereceğiz. Mecburuz buna, çünkü kanun 'Hükümlü olunca oraya (eğitimevine) gider' diyor. Tekrar suç işler mi, psikopat mı, ruhsal rahatsızlığı mı var, bağımlı mı, bunlara bakamıyoruz. Oysa yetişkinler için olan risk değerlendirmesinin çocuklar için de olması gerekiyor. Genel Müdürlüğümüz, Sayın Bakan'ın da ısrarlı isteğiyle, kanunun 11 ve 14'üncü maddelerinde değişiklik önerdi; risk değerlendirme sisteminin gelmesini istedik. İki defa Adalet Komisyonu'na kadar geldi ama son Genel Kurul aşamalarında paketlerden çıkarıldı. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.