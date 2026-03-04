Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarını ve bu süreçte karşılaşılan engelleme girişimlerini içeren bir video paylaşımı yaptı. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimin arttığı bir dönemde Türkiye'nin savunma sanayiide her geçen gün yükselen başarısına vurgu yapıldı.

Başkan Erdoğan: 'Balıklar ürküyor' diyenleri dinleseydik bunların hiçbirini başaramazdık

"HİÇBİRİNİ BAŞARAMAZDIK"

Başkan Erdoğan, paylaşımında Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen Mehmetçik ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmadan bir kesite yer verdi.

Yapılan paylaşımda Erdoğan'ın "Şayet 'Füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık" sözleri, Türkiye'nin savunma sanayii başarılarıyla birlikte yer aldı.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

MİLLİ SAVUNMA HAMLESİNE VURGU

Paylaşılan videoda, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği füze sistemleri, hava araçları ve deniz platformlarından kesitlerin yer alması dikkat çekti.