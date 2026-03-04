Son Dakika I Başkan Erdoğan: Uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçik ile iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor ve hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları İnşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

Sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koçyiğitleri, bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır.

Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Bize ömür biçenler, bizi bu topraklardan söküp atacaklarını zannedenler oldu. Ezanlarımızı susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çalkantılı bölgesinde bin yıl yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında istikrar adasıysak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen, milli hislerimize ardından da kahraman ordumuzun caydırılıcılığına borçluyuz.

Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli arttırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...