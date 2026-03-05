DEAŞ’a ağır darbe
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 35 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.