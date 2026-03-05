DEAŞ’a ağır darbe

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 35 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.