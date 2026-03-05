Dezenformasyonla kesintisiz mücadele
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) 2025 yılı çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Duran paylaşımında DMM'nin doğrulama ve yalanlama faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü kaydetti. DMM'nin 2025 yılı boyunca asılsız iddiaları takip ettiğini belirten Duran, "Sosyal medya hesapları aracılığıyla 337 yalanlama yayımlanmış, ayrıca 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Yıl içinde yayımlanan yalanlamaların tek bir kaynakta toplanması amacıyla hazırlanan Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak, dezenformasyon örneklerini sistematik biçimde derlemekte ve hakikat temelli mücadelenin kurumsal yöntem ve kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.