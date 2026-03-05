Güvenlikte işi şansa bırakmıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Mehmetçikle İftar" programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz.

UYARILARIMIZI NET BİÇİMDE YAPIYORUZ: Bu sabahki (dün) olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİZ: Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen, yılmadan, yorulmadan çalıştık, kendimize inandık, milletimize güvendik ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılını mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozacak, bütün engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız.

TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI: Önce Çanakkale'de, en son İstiklal Harbimizde harimi ismetimize uzanan kirli ve kalleş elleri, tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çalkantılı bölgesinde bin yılı aşkın zamandır alnı açık, başı dik bir şekilde yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen millî seciyemize, ardından da kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz.

TÜRK ORDUSU GÜVEN KAYNAĞI: Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte takdir toplayan siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünün gerisinde; eğitimi, donanımı, disiplini, cesareti ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Türk ordusu, milletimizle birlikte gönül coğrafyamızda yaşayan milyonlarca dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir.

ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI YOLUMUZU AYDINLATACAK

Biz şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan bordo berelilerimiz, başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Bilinen bilinmeyen nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

BALIKLAR ÜRKÜYOR DİYENLERE KULAK ABARTMADIK

Kahraman ordumuzu her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. En son geçtiğimiz hafta HAVELSAN'da çok önemli bir açılış töreni gerçekleştirdik. Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temelini attık. Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aştığımız rekor bir rakamla tamamladık. Almanya'da yapılan NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet "Füze testi yapmayın, balıklar ürküyor" diyenlere kulak kabarsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık.