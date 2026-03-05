Hindistan’a ait savaş uçağı radardan kayboldu!
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde radardan kaybolduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Su-30MKI" tipi savaş uçağının eyaletin Jorhat kentinden havalandığı aktarıldı.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının eyaletin Jorhat kentinden havalandığı aktarıldı. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu belirtilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı kaydedildi. Açıklamada, uçağı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.