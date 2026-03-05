‘Mahrem’ ağa 3 gözaltı kararı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün, Dışişleri, Sağlık Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda "kamu mahrem" (Dışişleri Bakanlığı) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli olmak üzere 3 ilde eşzamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.