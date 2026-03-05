SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.