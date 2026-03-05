TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı Türkmenoğlu: Sınırda göç sorunu yok

TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırısını değerlendirdi ve sınırda bir sıkıntı olmadığını söyledi. Türkmenoğlu, İran tarafının vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına izin vermediğini de bildirdi.

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Türkmenoğlu, İsrail saldırıları sonrasında İran'daki muhataplarıyla telefon ya da mesaj yoluyla iletişim kurduğuna dikkat çekerek, "Orta Doğu'da ateş çemberinin oluşmaması için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret göstermek gerekiyor" dedi. Türkmenoğlu şöyle devam etti:

"Bir tarafta İran'ın egemenliğini ihlal eden, özellikle dost, kardeş İran halkının huzurunu hedef alan saldırılar, diğer tarafta körfez bölgesindeki kardeş ülkelere yönelik füze, insansız hava aracı saldırıları. Bunlar bizim için son derece kaygı verici gelişmelerdir. Şiddetin bize göre kimden gelirse gelsin yeni acılar üretmekten başka bir sonuç doğurmayacağı bir gerçektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem tecrübesi hem de dış politika anlayışı; bilgisi, kriz dönemlerinde öne çıkan diyalog, müzakereyi önleyen çizgisi her zaman bizim benimsediğimiz bir konudur."

Türkmenoğlu, Türkiye-İran sınırı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını, İran tarafından bir göç olmasını da beklemediğini belirtti.

Kapıköy Sınır Kapısı'na gittiğini ve geçişlerin neredeyse durduğunu gördüğünü anlatan Türkmenoğlu, "Çünkü İranlıların kendi iç dinamiklerinden gelen bir mesaj var bildiğim kadarıyla. İran, vatandaşlarının yurt dışına çıkışına müsaade etmiyor. Vatandaşlarını uyarmışlar bu konuda" açıklamasında bulundu.