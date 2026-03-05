Türkiye barış için arabuluculuğa hazır

Dünyada ve bölgesinde savaş ve çatışmaların olmaması için "önleyici diplomasi" kanallarını kullanan Türkiye, ABD-İran geriliminde de tarafları itidale teşvik etti. Buna karşın, iki ülke arasındaki meselelerin diyalogla çözüme ulaşmayacağı düşüncesi gerilimi savaş noktasına taşıdı. Ankara'nın savaş öncesinde önleyici diplomasi mekanizmalarını devreye sokmasıyla savaşın ertelenmesi başarıldı.

Yaklaşık bir haftadır süren çatışmaların uzaması halinde bölgesel krizin daha da derinleşeceğinden hareketle Türkiye "arabuluculuk" kartını öne sürdü. ABD ve İran'ı yeniden masaya oturtacak formül arayışı başladı. Bu noktada, iki tarafın savaşı sürdürmek yerine müzakereyi seçmeleri için sunulacak önerinin, "iki tarafın da kaybediyor gibi gözükmediği, bir noktada başarı sağladığı" imajı çizmesi için alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Ankara, tarafları sağduyu, karşılıklı saygı ve suhuletle davranmaları konusunda teşvik ederek bölgenin huzura kavuşması için efor sarf ediyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'daki gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirecek.