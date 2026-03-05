Türkiye’den İran’a füze uyarısı

Türkiye, bölgesel barışın korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürürken; hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Dün İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirildi. Önceliği saldırıların durdurulması ve kalıcı ateşkesin tesisi olan Ankara, Türkiye'nin askeri kapasitesi, istihbarat derinliği ve kriz yönetim kabiliyetiyle her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunun altını da çiziyor.

Bölgenin en etkin güçlerinden biri olan Türkiye'nin yapılana sessiz kalmayacağı ancak kendisini tuzağa çekmeye çalışanların oyunlarına da gelmeyeceği ifade ediliyor. Ankara, önceliğinin milli güvenliğin korunması olduğunu vurguluyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz" açıklaması yaptı. Devlet tecrübesiyle provokasyonlara ve dezenformasyonlara prim vermeyen Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle görüşmesinde Ankara'nın tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini Tahran tarafına iletti.

RUBİO İLE SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, dün ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı. Öte yandan dün Suriye Kamışlı'ya da İran'a ait olduğu düşünülen bir balistik füze düştü.