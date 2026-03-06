Bakan Çiftçi’den Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER MASADA

Toplantıda, yerli ve milli imkanlarla envantere dahil edilmesi planlanan yüzer ve hava unsurları ile mevcut araç ve sistemlerin modernizasyon projeleri de değerlendirildi. Denizde durumsal farkındalığın artırılması ve komuta kontrol sistemlerinin etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik geliştirilen teknolojik projeler de gündemde yer aldı.

PERSONEL EĞİTİMİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan personel planlaması, eğitim faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kapsamında dost ve müttefik ülkelerin sahil güvenlik teşkilatları ile yürütülen iş birliği çalışmaları da toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı. "Yaygın konuş politikası" kapsamında devam eden ve planlanan yatırım projeleri de detaylı şekilde değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımı konusunda yürütülen süreçler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

"FAALİYETLER KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin denizlerdeki güvenliğini sağlamak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için Mavi Vatan'da görev yapan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir" mesajını paylaştı.