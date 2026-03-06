Bakan Gürlek: “Korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan dezenformasyonlara karşı hukuki işlemler titizlikle sürüyor”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ve dijital platformlarda yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği hususlara işaret ederek, dijital mecralarda yürütülen manipülasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerinin devlet kurumları tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

ADLİ SÜREÇLER SÜRÜYOR

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ile hesaplara yönelik hukuki işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

SİBER VATANDA MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Devletin siber Vatanda da milli güvenliği koruma iradesine ve kararlılığına sahip olduğunu belirten Gürlek, "Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.