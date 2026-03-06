Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

7 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları ile çok sayıda üst düzey bürokrat yeni görevlerine atanırken, bazı isimler ise görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIKLARINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki genel müdür görevden alınırken yeni isimler belirlendi:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kemal Bülbül yerine Erdal Kılınç getirildi.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne Özcan Duman yerine Aynur Gökalp Durna atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılıklarına Seda Şentürk ve Cem'i Can Deliorman atanırken; Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Mehmet Özveren getirildi.

DİYANET VE İL MÜFTÜLÜKLERİNDE YENİ İSİMLER

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı. Ayrıca daha önce Hatay, Bilecik ve Adıyaman illerine yapılan müftü atamaları iptal edilerek bu illere ve Ağrı ile Edirne'ye yeni müftü atamaları gerçekleştirildi.

DİĞER ÖNEMLİ ATAMALAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Halil İbrahim Güray getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nebi Çelik ve Uğur Erdem getirildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğe Mustafa Kibaroğlu getirildi.

Gürcistan Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Arnavutluk Büyükelçiliğine Barış Ceyhun Erciyes, Vatikan Büyükelçiliğine ise Fahrettin Altun atandı.