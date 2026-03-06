CHP Menderes İlçe Başkanı Işık’a bıçaklı saldırı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), belediyede işe alınmama meselesinden çıkan tartışmada bıçaklandı. Önceki gün akşam yaşanan olayda Işık, Menderes Oto Sanayi bölgesinde H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) ile karşılaştı. İddiaya göre taraflar H.A.B.'nin belediyede işe alınması sözü verildiği ancak alınmadığı gerekçesiyle tartıştı. Yaşanan arbedede Işık bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ifadesinde tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darp edildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olaya karışan H.A.B., M.K., S.M. ve Y.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.