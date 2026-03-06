DMM’den "MI6" iddialarına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansı tarafından servis edilen ve Türkiye'nin İngiliz istihbaratından Suriye Devlet Başkanı için koruma talep ettiğini öne süren habere ilişkin bir açıklama yayımladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'nin açıklamasında, yabancı medyada yer alan iddialar doğrudan reddedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir."

MİT'İN BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

DMM, Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerinin temel odağının terörle mücadele olduğunu hatırlatarak, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hem bölgesel hem de uluslararası düzeydeki çalışmalarına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, manipülatif içeriklere karşı "Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." uyarısında bulundu.