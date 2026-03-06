Erdoğan Halisdemir’in kızıyla dua etti

Önceki gün Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programına katılan Erdoğan ve beraberindekiler, Ömer Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve şehit Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir de eşlik etti.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminde, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 2025 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak teğmenliğe adım attı. Teğmen Halisdemir, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden almıştı.