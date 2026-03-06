Her türlü zorluğa karşı uyanık olmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, rektörlerle iftarda bir araya geldi. ABDİsrail ile İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

İran'a saldırı oluyor. BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir kafeden farkı kalmadı. Bu düzensiz, kuralsız dünya, düşenin ayağa kalkamayacağı bir dünya haline gelmektedir. Onun için eskiler der ya bir kere düşmeyegör.

Biz Türk milleti olarak düşmeyeceğiz, ayakta kalacağız, hep beraber Allah'ın izniyle dünyanın en büyük milletlerinden birisi olacağız. Gücü elinde bulunduranlar, bu gücü istedikleri gibi kullanmayı kendilerinde hak görenler bütün bölge ülkelerine diyorlar ki eğer bizim dediğimiz istikamette yürümezseniz sıra size gelir diyorlar.

Biz millet olarak böylesine yanlış bir senaryoyu asla kabul etmeyiz. Her türlü zorluğa, güçlüğe karşı uyanık olmak ve yeryüzünde hakkı, adaleti son kişi biz kalsak bile söylemeye mecbur olduğumuzu bilmek zorundayız. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci konusunda da "Bu sürece omuz verin. Bölge halkıyla, şehir halkıyla terörsüz Türkiye meselesinin ideallerini buluşturun ve inşallah hep beraber bu süreci de geride bırakarak ilanihaye ezeli olan kardeşliğimizi ebedi hale getirmek için gayretle mücadelemizi sürdürelim" ifadesini kullandı.