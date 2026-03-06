İşgaliye parası yerine 23 gram altın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde CHP'li belediyenin, esnaftan işgaliye bedeli olarak para yerine 23 gram altın talep ettiği ve esnafın ödemeyi altınla yaptığı ortaya çıktı. 2013'ten beri belediyeye ait alanda küçük çaplı lunapark işleten Celal Balcı, 2024 yaz sezonu başında yapılan görüşmede işgaliye bedelinin 60 bin TL olarak belirlendiğini ancak birkaç gün sonra belediye zabıta görevlisinin gelerek "Ödemeyi 23 adet gram altın olarak yapmanızı istiyoruz.

Belediye Başkanı Adil Yele katıldığı düğün, sünnet ve doğum gibi organizasyonlarında takı olarak kullanacak" dediğini belirtti. Balcı, bunun üzerine 23 adet gram altını belediye başkanlık makamında görevli personele teslim ettiğini ancak teslimata ilişkin herhangi bir makbuz verilmediğini öne sürdü. Balcı defalarca yazılı ve sözlü olarak tahsilat makbuzu talep ettiğini ancak bu talebinin karşılıksız bırakıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tahliye tebligatı ile karşılaşan esnaf Balcı neye uğradığını şaşırdı. Belediyeden gelen resmi yazıda, 2024 yılına ait 113 bin 273 TL işgaliye borcu bulunduğu ve alanın 3 gün içinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Ayrıca gecikme zammı ile birlikte 50 bin lirayı aşan faiz işletildiğini gören Balcı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele'nin makamına giderek görüşmek istedi. Ancak "İstediğin yere git şikâyet et" denilerek kapı dışarı edildiğini söyleyen Balcı, "Hem 23 gram altın verdim hem de borçlu çıktım" dedi. Balcı, Belediye Başkanı Yele ve ilgili zabıta memuru hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi.